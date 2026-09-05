Федор Емельяненко провел мастер-класс для юных спортсменов в Можайске

В Можайске состоялась встреча юных спортсменов с легендой мировых единоборств Федором Емельяненко. Мастер-класс в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» собрал более 400 участников и зрителей.

В Можайске состоялась встреча юных спортсменов с легендой мировых единоборств Федором Емельяненко. Мастер-класс в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» собрал более 400 участников и зрителей.

Участниками встречи стали около 100 воспитанников спортивных школ и секций по самбо, дзюдо, боксу, спортивной борьбе и кикбоксингу. Еще более 300 любителей спорта пришли увидеть выступление знаменитого бойца.

Гостя приветствовали благочинный Можайского церковного округа Иоанн Лобода, директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев и директор СШОР по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

Федор Емельяненко провел для юных спортсменов практическое занятие, показал приемы и поделился опытом, накопленным за годы профессиональной карьеры.

«Я рад поработать с можайскими ребятами. Видно, что здесь готовят сильное поколение спортсменов», — отметил Федор Емельяненко.

Инициатором проведения мастер-класса стала можайская спортсменка, двукратная чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Именно она предложила пригласить легендарного бойца в город.

«Мне хотелось, чтобы наши дети увидели пример настоящего характера. Федор Емельяненко — человек, который своим трудом доказал, что воля к победе и стремление к цели имеют огромное значение», — рассказала Карина Черевань.

В завершение встречи участники смогли пообщаться со спортсменом, сделать фотографии и получить автографы. Для воспитанников спортивных школ Можайска мастер-класс стал вдохновением для дальнейших тренировок и новых достижений.