Федерация самбо и администрация Лобни подписали соглашение о сотрудничестве

В лицее «Авиатика» подписано соглашение между Федерацией самбо Московской области и администрацией городского округа Лобня. Детям будут преподавать навыки самообороны, а образовательное учреждение станет центром проведения спортивных мероприятий.

Основная цель соглашения о взаимном сотрудничестве — развитие и популяризация самбо.

Детям будут преподавать приемы самозащиты, навыки группировки при падении и нормативы ГТО. Спортсмены примут участие в крупных региональных и всероссийских соревнованиях, уроках самбо с известными наставниками. Лицей «Авиатика» станет центральной площадкой города для проведения таких мероприятий.

Секции откроют и в других образовательных учреждениях Лобни.

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