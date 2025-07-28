Федерация дзюдо и самбо Лобни провела чемпионат для военнослужащих Росгвардии

Соревнования сотрудников Росгвардии проходили в Москве. Лобненская Федерация дзюдо и самбо организовала турнир, обеспечила судейство, а также предоставила медали и грамоты.

Спортсмены состязались в различных весовых категориях, демонстрируя мастерство и боевой дух. Победителей и призеров наградили на торжественной церемонии.

Организаторы отметили, что чемпионат не только укрепил престиж Росгвардии, но и показал важность физической подготовки и боевых искусств для военнослужащих.

Федерация дзюдо и самбо была создана в 2011 году. Организация регулярно проводит летние учебные тренировочные сборы, межрегиональные и квалификационные соревнования для повышения уровня подготовки спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.