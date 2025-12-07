Федерация «Дрон» в Химках подписала соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Федерация по авиамодельному спорту «Дрон» в Химках и Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве. Военнослужащие будут участвовать в подготовке будущих специалистов и создадут свою команду в профильном виде спорта.

Документ подписали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков и руководитель Федерации по авиамодельному спорту «Дрон» Анатолий Корнилов.

«Суть соглашения заключается в тесном сотрудничестве Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и Федерации по авиамодельному спорту городского округа Химки „Дрон“. Свой опыт и мастерство парни, вернувшиеся с фронта, будут передавать молодым спортсменам. Кроме того, на базе Федерации будет создана первая в Московской области инженерно-спортивная команда из числа ветеранов СВО. Планы на совместную деятельность и участие команды в соревнованиях следующего года уже намечены», — рассказала Елена Землякова.

Соглашение заключили благодаря сотрудничеству с Советом депутатов в Химках и председателем Сергеем Малиновским. Народный избранник принял участие в церемонии вместе с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Аллой Довгань, руководителем проектов АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», участниками специальной военной операции и руководством Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина.

«Подписанное соглашение создает дополнительные условия для развития инженерно-технического направления в округе. Вовлечение ветеранов в работу с молодежью, развитие технического творчества и спорта позволит усилить практическую подготовку и расширит образовательные возможности „Интеграла“. Мы рассчитываем, что совместная деятельность будет системной и даст устойчивый результат для городского округа», — подчеркнул Сергей Малиновский.