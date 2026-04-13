Совещание по проекту «Производительность труда» прошло в Подмосковье

10 апреля Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) организовал стартовое совещание по реализации проекта «Производительность труда». Мероприятие прошло на базе школы № 5 в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участниками проекта стали средняя школа № 5 и Центр образования № 23. Эксперты ФИЦТО представили образовательным организациям концепцию внедрения «коробочного решения» — готового продукта для тиражирования успешных практик применения инструментов бережливого производства.

Основная цель внедрения — повышение производительности труда персонала через создание современной и гибкой среды. Заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко отметила, что за последний год уровень автоматизации образовательных процессов в регионе вырос с 20% до 85%. Благодаря приведению отчетных документов к единому шаблону удалось сократить дублирующую отчетность на 67%.

Руководитель проектов отраслевого центра компетенций Минпросвещения России на базе ФИЦТО Марина Худоярова подчеркнула: «Коробочное решение „Оптимизация внутреннего пространства“ — это системный подход, основанный на принципах бережливого производства, универсального дизайна и многофункциональности». Задача проекта — помочь школе превратить коридоры, рекреации и учебные кабинеты в среду, где каждый квадратный метр работает на образовательный результат.