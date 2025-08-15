Федеральную обучающую программу «Проводники смыслов» запустят в Подмосковье

Подмосковье станет пилотным регионом по реализации федеральном программы «Проводники смыслов» от Росмолодежи. В рамках проекта со 2 по 4 сентября в Раменском, Домодедово и Красногорске пройдут интенсивы для тех, кто работает с подрастающим поколением.

«Сегодня в Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — это огромный потенциал, который требует особого внимания и поддержки. Программа „Проводники смыслов“ — это не просто образовательный проект, а стратегически важная инициатива, которая поможет нам выстроить системную работу с молодежью», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Принять участие в программе могут воспитатели, учителя, преподаватели вузов, тренеры и вожатые, а также лидеры студсоветов, молодежных парламентов и руководители общественных движений. Также на событии ждут экспертов и наставников, курирующих соцпроекты и тренинги личностного роста. Помимо этого, регистрация доступна блогерам и создателям контента, которые формируют мировоззрение молодежи.

Участникам не только расскажут о современных методиках по работе с подрастающим поколением, но и покажут, как их применять. Опытные спикеры научат говорить с молодыми на одном языке и презентуют ситуации из личного опыта работы.

Регистрация на обучающую программу «Проводники смыслов» открыта до 22 августа по ссылке.