Федеральная проверка подтвердила готовность Подмосковья к пожароопасному сезону

В 2025 году в Московской области проверили готовность к пожароопасному сезону. Оценку провели по 30 показателям, которые установило Федеральное агентство лесного хозяйства. Особое внимание уделили готовности пожарных бригад, техники, оборудования, запасов и наличию нужного числа специалистов.

«Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства, в которую вошли представители Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и ФБУ „Авиалесоохрана“, с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Инспекторы проверили, как подготовили лесничества и пожарные станции, которые работают на их территории. Среди них — Виноградовское лесничество и станции «Кратово» и «Хорлово», а также Егорьевское, Луховицкое, Московское учебно-опытное, Орехово-Зуевское и Сергиево-Посадское лесничества.