Федеральная налоговая служба в Солнечногорске отметила 35-летие

В Солнечногорске 21 ноября прошла торжественная встреча, приуроченная к 35-летию со дня создания налоговых органов России. В рамках программы молодые специалисты принесли присягу, подтверждая готовность добросовестно выполнять свои обязанности.

Заместитель главы муниципалитета Надежда Назарьева поздравила коллектив ИФНС с памятной датой и вручила работникам благодарственные письма от имени руководителя округа Константина Михалькова, отметив их ответственное отношение к работе. Финалом мероприятия стал концерт белорусской группы «Беловежская пуща».

«Особой теплотой было наполнено совместное поздравление на одной сцене приглашенных ветерана налоговой службы — бывшего начальника ИФНС Валентины Викторовны Котяк и действующего руководителя Натальи Петровны Симаковой — этот момент подчеркнул преемственность поколений и уважение к многолетнему опыту коллег!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

В ИФНС России по городскому округу Солнечногорск Московской области работают 114 государственных служащих, чья деятельность направлена на контроль корректности уплаты налогов, предотвращение нарушений в этой сфере и повышение уровня финансовой грамотности жителей