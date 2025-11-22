Федеральная налоговая служба в Подольске отметила 35-летие
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил сотрудников межрайонной инспекции налоговой службы с 35-летием ФНС. Лучшим сотрудникам вручили благодарности и почетные грамоты.
Глава округа Григорий Артамонов отметил, что предприниматели округа подчеркивают профессионализм сотрудников налоговой службы. Об этом говорят цифры.
«Подольск уверенно находится в конце списка по обращениям и жалобам предпринимателей — это ваша заслуга. Хотелось бы пожелать профессионализма, но самое главное — благополучия вам и вашим семьям», — сказал Григорий Артамонов.
С приветственным словом выступил и начальник межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Александр Комзов.
«Все мы — часть единой команды, которая нацелена на улучшение благосостояния жителей Подольска. ФНС заслуженно входит в число лучших цифровых платформ, мы не боимся меняться и использовать в работе цифровые технологии. Наш опыт, сервисы и компетенции востребованы», — сказал начальник межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Александр Комзов.
«Это очень большой объем работы каждодневной, это очень сложно. Для меня это повод совершенствоваться каждый день», — сказал начальник отдела информационных технологий межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Сергей Шуткин.
Наградой отметили Наталью Савину. В профессии она уже 16 лет.
«У меня образование профильное, я окончила налоговую академию. Пришла работать специалистом в аналитический отдел и уже работаю много лет. Для меня это мое призвание, я хотела этим заниматься со школы», — добавила замначальника аналитического отдела межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Наталья Савина.
Налоговая работа — это кропотливый и ежедневный труд. Сотрудники обеспечивают стабильное и уверенное экономическое развитие округа и страны.