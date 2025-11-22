Федеральная налоговая служба в Подольске отметила 35-летие

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что предприниматели округа подчеркивают профессионализм сотрудников налоговой службы. Об этом говорят цифры.

«Подольск уверенно находится в конце списка по обращениям и жалобам предпринимателей — это ваша заслуга. Хотелось бы пожелать профессионализма, но самое главное — благополучия вам и вашим семьям», — сказал Григорий Артамонов.

С приветственным словом выступил и начальник межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Александр Комзов.

«Все мы — часть единой команды, которая нацелена на улучшение благосостояния жителей Подольска. ФНС заслуженно входит в число лучших цифровых платформ, мы не боимся меняться и использовать в работе цифровые технологии. Наш опыт, сервисы и компетенции востребованы», — сказал начальник межрайонной инспекции ФНС № 5 по Московской области Александр Комзов.