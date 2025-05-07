Фасады зданий в Истре украсят георгиевскими лентами

В Истринском округе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне фасады жилых и административных зданий украсят георгиевскими лентами. Праздничное оформление здесь делают каждый год.

В центре Истры ко Дню Победы уже оформили здание администрации. Яркая оранжево-черная лента протянулась по его фасаду, напоминая горожанам о великом подвиге защитников Отечества. А управляющая компания АО «Истринская теплосеть» украсила многоквартирный дом № 2 на улице Адасько. Длина ленты на нем свыше 30 метров. Для того, чтобы ее закрепить, потребовалось участие промышленных альпинистов. Специалисты планируют оформить еще два жилых дома на улице Ленина, до этого работы не смогли провести из-за усилившегося ветра и перенесли их на ближайшие дни.

Патриотическая традиция не только создает атмосферу праздника, но и напоминает каждому о важности сохранения исторической памяти.