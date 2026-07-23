Фасады торговых объектов отремонтируют в Лобне

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В городском округе Лобня ведется системная работа по ремонту и благоустройству торговых объектов, направленная на повышение комфортности для сотрудников и клиентов. 21 июля заместитель главы округа по вопросам управления инвестициями, потребительского рынка и рекламы Елена Лапшинова сообщила о ходе работ на нескольких адресах.

На улице Победы, дом 6, осуществляется ремонт фасада торгового объекта. В магазине «Магнит косметик» по адресу: улица Ленина, дом 23, произведена покраска входной группы и установлена урна. Территория у дома 56 в микрорайоне Катюшки благоустроена после демонтажа нестационарного торгового объекта.

Аптека на улице Ленина, дом 19, и кафе «Фета» (улица Ленина, дом 16) обновили входные группы. На объекте по адресу Катюшки, дом 46, начаты работы по обновлению фасада.

Елена Лапшинова отметила, что ухоженный внешний вид торговых объектов положительно влияет на облик городских улиц и делает общественное пространство более современным и привлекательным.

Работа по обновлению торговых объектов продолжается в рамках системного благоустройства городской среды в Лобне.