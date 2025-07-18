Фасады образовательных учреждений обновят в Ленинском округе к 1 сентября

В образовательных учреждениях Ленинского городского округа проводят ремонтные работы. Сейчас в дошкольных корпусах Видновской средней школы № 1 и Развилковской средней школы обновляют фасады.

Как рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, в муниципалитете по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева не только строят новые образовательные учреждения, но и реконструируют уже существующие.

«Мы приложим все усилия для обеспечения комфортных и современных условий обучения для наших школьников. Уверен, что обновленные школы станут стимулом для получения новых знаний и достижений», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Сейчас специалисты штукатурят стены, меняют плитку на входных группах и ремонтируют крыши на зданиях учебных заведений. Все работы выполняют строго по графику.

«Также в Видновском художественно-техническом лицее и в школе № 5 обновим спортивные залы, благоустроим территории вокруг Видновской гимназии и школы № 7. Всего до 1 сентября ремонтные работы проведем в 12 школах», — добавил Станислав Каторов.