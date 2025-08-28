Фасады многоквартирных домов в Никулине в Солнечногорске капитально отремонтируют

В деревне Никулино городского округа Солнечногорск ведется масштабный ремонт фасадов четырех домов, построенных в период с 1980 по 1991 годы. Об этом сообщил глава округа Константин Михальков.

По его словам, дом № 13 уже полностью готов. В доме № 11 завершена покраска, и к 31 августа планируется его сдача. В доме № 12 проведено утепление фасада, специалисты продолжают клеевые работы, а окончание ремонта запланировано на 30 сентября. На доме № 14 установлены строительные леса, и завершение всех работ ожидается к 15 октября.

Ремонт осуществляется в рамках региональной программы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Комфортная среда — наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждый житель чувствовал заботу и внимание со стороны администрации», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы выполняет подрядная организация Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов МО. После завершения проекта жильцы получат не только обновленный внешний облик зданий, но и тепловой контур.