Фасады многоквартирных домов отремонтируют в Волоколамске до конца сентября

В Волоколамске до конца сентября планируют завершить ремонт фасадов многоквартирных домов. Компания АО «Волокград» занимается частичной герметизацией панельных швов на фасадах зданий.

Работы должны быть окончены к началу отопительного сезона — к октябрю.

«Ремонт межпанельных швов в многоквартирных домах — одно из мероприятий, которые проводим в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Он необходим, чтобы исключить потери тепла, когда запустим отопление», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

В настоящее время работы ведутся на доме № 10 по улице Ново-Солдатская. Специалисты расшивают и очищают швы, затем утепляют их велотермом и покрывают специальной мастикой.

Частичный ремонт уже проведен в домах на 2-м Шаховском проезде, улицах Ново-Солдатская, Кузина, Берёзовая, Шоссейная, а также в деревнях Клишино и Тимонино.