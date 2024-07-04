Фасады и крыши домов отремонтируют в микрорайоне «Полиграф» в Чехове

В микрорайоне «Полиграф» в Чехове приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории. Поручения после обхода дал глава округа.

Управляющим организациям поручили очистить двери от рекламы, обновить информационные стенды, а также убрать провода в специальные короба. Кроме того, рабочие должны будут закрыть подвалы и отремонтировать фасады и крыши домов, обновить межпанельные швы. Также глава округа Михаил Собакин поручил восстановить просевшую пешеходную дорожку в местном сквере, выровнять бордюры, убрать скошенную траву и спиленные деревья. На устранение недочетов специалистам дали месяц. Контролировать исполнение требований будут местные депутаты.

Во время обхода комиссия также отметила объекты, которые важно включить в программу благоустройства на ближайшие годы. Среди них футбольное поле и детская площадка у дома 21 по улице Полиграфистов.

«Физически и морально не соответствуют текущим реалиям. Сейчас и комплексы должны быть побольше, и качели побольше, поинтереснее. Надо обращать внимание на такие старые детские площадки», — прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

В рамках благоустройства составят смету на дорожки и восстановят покрытие на пешеходной тропинке между детским садом и домом 16. Детские площадки приведут в нормативное состояние.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».