Фасады еще трех домов отремонтировали в Дмитрове

Фасады многоквартирных домов приводят в Подмосковье в порядок по региональной программе. Так, в Дмитрове отремонтировали еще три объекта. Всего с 2014 года в Московской области капитально отремонтировали более четырех тысяч фасадов МКД.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в деревне Целеево под Дмитровом в порядок привели фасады домов № 5️, № 1️7️ и № 3️0️. Рабочие утеплили внешние стены, а также отремонтировали системы газоснабжения и установили датчики контроля загазованности.

Эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм. Напомним, проверить, включен ли дом в программу капремонта, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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