Фасады еще 943 торговых точек вдоль магистралей обновили в Подмосковье

В Подмосковье завершается приведение в порядок объектов потребительского рынка и услуг вдоль вылетных магистралей и центральных улиц. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На конец ноября план в регионе завершен на 92%, это 1,3 тысячи объектов, 943 из которых были приведены в соответствие, так как фасады, возведенные несколько лет назад, и их внешний облик требовали обновления», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По ео словам, 309 незаконно размещенных объектов демонтировали, по 52 предприятиям запланировано рассмотрение дел в суде.

В ведомстве уточнили, что унификация стандартов торговли и услуг проводится повсеместно. План полностью выполнен в 27 округах. Так, в Балашихе обновили 106 объектов, в Орехово-Зуеве — 34, в Сергиевом Посаде — 29.