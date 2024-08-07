Фасады домов утеплили на улицах Мира и Гагарина в Чехове

Коммунальщики Чехова отчитались о результатах работы по обслуживанию домов. Так, в округе выполнили герметизацию швов, а также прочистили системы отопления.

Сейчас сотрудники управляющей компании «ЖКХ города Чехов» ремонтируют межпанельные швы на фасадах домов. Это позволит защитить квартиры от холода, сквозняков и сырости. Специалисты уже закончили проводить такие работы в домах № 11 и 12 на улице Мира и в доме № 88 на улице Гагарина.

Кроме того, коммунальщики прочищают выпускные коллекторы через канализационные колодцы. Это необходимо для обеспечения стабильного функционирования системы канализации. Работы уже завершили в ряде домов по улицам Весенняя, Московская и на Вишневом бульваре.

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