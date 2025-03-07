Фасады более 20 многоквартирных домов обновят в Мытищах в 2025 году

В Мытищах в 2025 году планируют отремонтировать фасады 25 многоквартирных домов. Работы проведут по региональной программе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фасады, в частности, обновят на двух проспектах в Мытищах, а также в поселках совхоза «Марфино», Жостово и Поведники.

Фонд капитального ремонта Московской области с начала действия региональной программы отремонтировал 4,7 тысячи фасадов многоквартирных домов.

Эти работы позволяют сохранить несущие свойства конструктива здания, улучшить его тепловые и технические характеристики, а также придать ему привлекательный внешний вид.