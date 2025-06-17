Фасады 842 домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжают проведение программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году планируется обновить фасады 842 зданий в 53 городских округах.

Работы не только улучшат внешний вид домов, но и значительно продлят срок их эксплуатации.

Больше всего фасадов отремонтируют в Подольске — в плане значатся 64 здания. Работы проведут в 60 домах в Балашихе, в 44 домах в Одинцовском округе и в 41 доме в Красногорске.

В рамках ремонта специалисты используют современные технологии, в том числе утепление с тонким наружным штукатурным слоем, бескаркасные системы, классическую покраску без утепления, а также вентилируемые фасады.

Наибольшее количество объектов обновили в Красногорске (17), Серпухове (15) и Можайском округе (11). В Балашихе, Долгопрудном, Королеве и Солнечногорске завершили ремонт фасадов девяти многоквартирных домов.

Жители Подмосковья могут проверить, включено ли здание в программу капитального ремонта, с помощью интерактивной карты.