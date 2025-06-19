Фасады 8 многоквартирных домов обновили в Истре за май

Управляющие компании муниципального округа Истра подвели итоги работ по обновлению фасадов многоквартирных домов за май. В течение прошлого месяца специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление муниципального округа Истра» покрасили и оштукатурили фасады восьми домов общей площадью почти 240 квадратных метров.

Помимо этого, рабочие обновили цоколи десяти домов на площади более 740 квадратных метров и восстановили герметизацию межпанельных швов на семи домах — это свыше 400 погонных метров. Специалисты АО «Истринская теплосеть» также отремонтировали и окрасили цоколи трех домов, восстановили поврежденные участки отмостки в одном из зданий.

Работы продолжаются и в июне. В числе ближайших задач — косметический ремонт фасадов и цоколей в Дедовске, селе Рождествено, деревне Павловское, поселках Манихино и Первомайский. Также в Истре запланировали обновление пандусов, фасадов и парапетов, восстановление ливневок и подпорных стен.

Все мероприятия проводят в рамках текущего обслуживания жилого фонда, работы направлены на улучшение внешнего вида домов и создание комфортной среды для жителей.