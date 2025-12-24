Фасады 8 многоквартирных домов обновили в Богородском округе в 2025 году

Жители многоквартирного дома № 11 по улице Центральной в селе Кудиново встречают новый год в обновленном, нарядном доме. Здесь завершился капитальный ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем.

В 2025 году в Богородском округе обновили восемь фасадов многоквартирных домов. Речь идет о трех домах в Ногинске по адресам: улица Советской Конституции, дома 49А и 42Г, а также по улице Текстилей, дом 13. В городе Старая Купавна, на улице Большая Московская, дома 36 и 3. В поселке Обухово, шоссе Кудиновское, дом 7, в городе Электроугли, микрорайоне Светлый, дом 26.

Подрядчик выполнил полный комплекс работ по восстановлению как внешнего вида, так и защитных свойств. Гармонично подобранные цвета для внешних стен радуют глаз, создавая уютную атмосферу и подчеркивая индивидуальность дома. Так же были проведены работы по ремонту системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и ремонту системы фасадного газопровода.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома — это не просто косметическое преображение, а инвестиция в будущее здания, ключевой элемент поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, гарантирующий безопасность и комфорт жильцов на долгие годы.