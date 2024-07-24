Фасады 7 жилых домов обновят в Реутове в 2024 году

Фото: Телеканал «360»

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил работы по обновлению жилого фонда. До конца 2024 года Фонд капитального ремонта Московской области планирует обновить фасады семи домов в Реутове.

Филипп Науменко вместе со своими заместителями и депутатами округа осмотрел ход строительных работ в доме № 36 на Юбилейном проспекте и дома № 15 на Южной улице. На обоих адресах практически закончили чинить электрику. Сейчас рабочие занимаются ремонтом внутренних коммуникаций — водоотводов, систем горячего и холодного водоснабжения.

Всего к декабрю в порядок приведут семь жилых домов в Реутове, также в округе продолжаются ремонты подъездов.

«У нас всего в этом году запланировано отремонтировать 190 подъездов: из них 185 — это внебюджет и еще пять — по софинансированию. На сегодняшний день выполнили более 30% работ от общего объема», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Реутов Даха Моллачиев.

Во время обхода глава Реутова пообщался с жителями. Руководитель проекта генподрядной организации «СТФ-Технолоджи» Алексей Дороничев на встрече отметил, что есть трудности в получении доступа в квартиры жителей для замены стояков.

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