Фасады 7 жилых домов обновят в Реутове в 2024 году

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил работы по обновлению жилого фонда. До конца 2024 года Фонд капитального ремонта Московской области планирует обновить фасады семи домов в Реутове.

Филипп Науменко вместе со своими заместителями и депутатами округа осмотрел ход строительных работ в доме № 36 на Юбилейном проспекте и дома № 15 на Южной улице. На обоих адресах практически закончили чинить электрику. Сейчас рабочие занимаются ремонтом внутренних коммуникаций — водоотводов, систем горячего и холодного водоснабжения.

Всего к декабрю в порядок приведут семь жилых домов в Реутове, также в округе продолжаются ремонты подъездов.

«У нас всего в этом году запланировано отремонтировать 190 подъездов: из них 185 — это внебюджет и еще пять — по софинансированию. На сегодняшний день выполнили более 30% работ от общего объема», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Реутов Даха Моллачиев.