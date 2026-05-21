Фасады 6 жилых домов отремонтируют в Истре в 2026 году

Шесть фасадов жилых домов приведут в порядок до наступления холодов в Истре. Работы уже проходят в Дедовске, Новопетровском и Глебовском.

Сейчас ремонт фасадов идет в Дедовске на улице Ленина, дом № 2, в Новопетровском на Полевой, дом № 2, и на Северной, дом № 15А, а также в Глебовском на улице Микрорайон, дом № 37. На первом адресе работы выполняются с применением бескаркасной системы утепления фасада. Эта технология отличается высокой энергоэффективностью, долговечностью и позволяет проводить монтаж в более короткие сроки.

В текущем году также разыграют контракты еще по двум адресам в селе Новопетровское на улице Полевая: дом № 5 — ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления, и дом № 5А — ремонт с устройством декоративно-защитного слоя. Выполнение работ по этим адресам запланировано на 2026–2027 годы.

Подобные работы проводятся ежегодно. За последние пять лет обновили дома на 15 адресах.