Фасады 42 домов обновят в Наро-Фоминском округе в 2025 году

Масштабный капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов активно ведется в муниципалитете. В текущем году планируют привести в порядок 42 объекта.

Одними из первых стартовали работы в доме № 15 на улице Ленина. Это четырехэтажное здание с богатой историей было построено в 1955 году. В 54 квартирах проживает более 140 человек. В последние годы фасад начал разрушаться — появились проблемы с кирпичной кладкой, стала отслаиваться штукатурка. Дом удалось включить дом в план краткосрочного ремонта на текущий год.

Ремонт также начался в других многоквартирных домах на улицах Ленина и Калинина. Все запланированные объекты приведут в порядок до конца 2025 года.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ отметил, что ремонт фасада — не просто косметические работы. «Это безопасность — предотвращение разрушений и защита от внешних воздействий, комфорт — улучшение теплозащиты и шумоизоляции, и эстетичный внешний вид», — сказал руководитель муниципалитета.