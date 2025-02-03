Фасады 33 домов отремонтируют в Раменском в 2025 году

В 2025 году в Раменском округе по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтируют фасады 33 многоквартирных домов. Заказчиком выступает Фонд капремонта Московской области.

Фасады обновят на Подмосковной улице в Островцах, на Большой Учительской улице в Родниках, на улицах Зеленый городок и Солнечной в Удельной, а также в деревне Фоминское.

Напомним, в Подмосковье продолжается масштабный капремонт фасадов. С начала программы обновили 4,7 тысячи домов. Работы включают усиление конструкции, улучшение теплоизоляции и обновление внешнего вида зданий. Следить за ремонтом можно через онлайн-камеры на сайте Фонда капремонта в разделе «Карта».