Фасады 30 домов отремонтируют в Электростали в 2024 году. Жители смогут контролировать работы через трансляцию с камер видеонаблюдения.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, работы проведут по программе капитального ремонта в деревне Всеволодово, поселке Фрязево, а также в Электростали на улицах Горького, Карла Маркса, Корешкова и проспекте Ленина.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года отремонтировано более четырех тысяч фасадов многоквартирных домов», — сообщил глава министерства Антон Велиховский.

До конца 2025 года В Электростали капитально отремонтируют 34 фасада. По словам главы ФКР региона Валерия Николова, ход работ могут контролировать жители при помощи онлайн-камер на сайте ведомства.

Узнать, где проведут работы, можно по ссылке.

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