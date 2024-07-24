Фасады 23 домов капитально отремонтируют в Долгопрудном в 2024 году

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

До конца года в Долгопрудном капитально отремонтируют фасады 18 многоквартирных домов. Жители округа могут ознакомиться с адресным перечнем по ссылке.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы капитального ремонта отремонтировано более четырех тысяч фасадов многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Так, до конца года в Долгопрудном отремонтируют фасады домов на Октябрьской, Комсомольской и Первомайской улицах, в Пионерском переулке, на Московском шоссе, а также на улице Циолковского.

Напомним, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также все желающие могут контролировать ход капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Это можно сделать, в разделе «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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