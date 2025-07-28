Фасады 190 жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В этом году рабочие фонда капремонта Подмосковья привели в порядок фасады 190 многоэтажек. Об этом сообщило Министерство ЖКХ Московской области.

Больше всего работ провели в Можайском округе, там отремонтировали 24 жилых постройки. Также преобразили 19 МКД в Красногорске и 18 в Серпухове. Завершили топ списка Балашиха и Одинцовский с 13 и 12 многоэтажками.

Напомним, что при капитальном ремонте восстанавливают техническое состояние зданий. Также улучшается внешний облик. Для обновления используют современные технологии и материалы.

Начинают с этапа подготовки: очищают, ремонтируют основание и проводят грунтовку. Затем переходят к утеплению. После проводят отделку: сперва штукатурят, потом красят, создают облицовку, а после приступают к декоративным элементам. В качестве дополнительных работ проводится гидроизоляция, ремонт водостоков, балконов и лоджий.

В ведомстве напомнили, что контролируют ход работ эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта, можно на сайте.