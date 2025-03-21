Фасады 19 многоквартирных домов отремонтируют в Орехово-Зуеве

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в округе в этом году запланировано масштабное обновление фасадов 19 жилых зданий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Преображение ждет фасады домов, расположенных по адресу улица Коммунистическая, дом № 48 и улица Совхозная, дом № 16 в городе Куровское, а также домов по улице 30 лет ВЛКСМ, дом № 13, улице Калинина, дом № 2Б и улице Октябрьская, дом № 8А в городе Ликино-Дулево.

Ремонт фасадов представляет собой комплекс работ, направленных не только на улучшение внешнего облика зданий, но и на повышение их эксплуатационных характеристик. Он включает в себя сохранение несущих конструкций и улучшение теплоизоляции.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области также напомнили о возможности для жителей следить за ходом выполнения работ в режиме реального времени. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать интересующий дом, оснащенный системой видеонаблюдения.

Полный список домов, включенных в адресную программу капитального ремонта, доступен на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья.