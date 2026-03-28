Фасады 155 домов отремонтировали в Истре в 2025 году

В 2025 году в городском округе Истра привели в порядок фасады 155 многоквартирных домов. В этом году работы по обновлению фасадов, ремонту цоколей и восстановлению межпанельных швов продолжатся, сообщили в Жилищно-коммунальном управлении округа Истра.

В 2026 году запланировано обновление фасадов 18 домов, ремонт цоколей 29 домов и восстановление герметизации межпанельных швов в 42 домах. Работы охватят Дедовск, Павловскую Слободу, Рождествено, Онуфриево, Глебовский и Новопетровское.

Кроме того, в рамках региональной программы при содействии Фонда капитального ремонта многоквартирных домов запланировано капитальное обновление фасадов по пяти адресам: в Дедовске на улице Ленина, а также в Новопетровском и Глебовском.

Управляющие организации также продолжат выполнять локальные ремонты для поддержания нормативного состояния фасадов. Акционерное общество «Истринская теплосеть» планирует окраску и штукатурку фасадов 92 домов, ремонт цоколя в 64 домах и восстановление герметизации межпанельных швов в 8 домах. Все мероприятия проведут в теплый период с соблюдением технологических требований.