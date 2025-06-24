Фасадные работы начались в спортивном комплексе «Мещера» в Егорьевске

Специалисты уже закончили демонтажные работы в административном здании, выполнили перепланировку и приступили к утеплению и облицовке фасада.

В спортивном комплексе появятся беговые дорожки на 400 метров, мобильные раздевалки и трибуны на 1200 зрителей. Одно из полей превратят в каток, который будет использоваться зимой. Для нужд стадиона построят отдельную котельную. Будут обновлены ограждение стадиона и входная группа.

Глава федерации футбола Егорьевска Армен Язерян рассказал, что на новом поле стадиона можно будет проводить даже турниры международного уровня. «К нам и сейчас приезжают на соревнования, но после реконструкции ожидаем гораздо больше команд из других городов и регионов», — отметил он.

Ремонт спортивного комплекса «Мещера» был давней мечтой футболистов и легкоатлетов округа.

«Благодаря этому и другим обновляемым объектам наш город становится еще комфортнее как для жителей, так и для гостей, которые приезжают соревноваться или отдыхать на наших площадках», — подчеркнул председатель совета депутатов Егорьевска Михаил Лавров.