Фасад жилого дома обновят в Егорьевске

В округе дан старт масштабному проекту по обновлению фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом № 6. Строительная бригада уже приступила к активной фазе работ, целью которых является не только улучшение внешнего вида здания, но и повышение его энергоэффективности.

Ремонт фасада представляет собой комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов. На первом этапе специалисты проводят тщательную подготовку поверхности, включающую в себя расшивку швов между панелями и очистку фасада от старых материалов.

После подготовительных работ переходят к этапу утепления фасада. По словам строителей, использование современных теплоизоляционных материалов позволит значительно снизить теплопотери в зимний период.

Завершающим этапом реконструкции станет покраска фасада. Все работы проводятся строго в установленное законодательством время, с соблюдением норм тишины.

«Конечно, такие работы необходимы. Сейчас, конечно, немного шумно. Но мы стараемся относиться с пониманием. Ведь это временные неудобства, а в итоге дом станет намного теплее и красивее», — отметила жительница дома Анна Петрова.