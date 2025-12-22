Фасад жилого дома на улице Щербакова в Мытищах утеплят

Фасад жилого дома № 8/40 по улице Щербакова в Мытищах капитально отремонтируют. По сообщению регионального МинЖКХ, его утеплят и закроют керамогранитными плитами.

На объекте уже работает подрядчик. Он не только обновит фасад, но и утеплит его с применением навесной системы.

Кирпичную пятиэтажку построили в 1958 году, и это первое масштабное обновление здания.

Сначала подрядчик очистит наружные поверхности от грязи, восстановит кирпичную кладку, устранит трещины, после чего утеплит и закроет фасад керамогранитными плитами.

«Сейчас крепеж направляющих и утеплителя выполнен на 30%, плитки — на 10. Общая строительная готовность составляет 25%. Рабочие отремонтируют фасад и цоколь здания, входные группы, вход в подвал, балконные плиты, отмостку, заменят наружный водосток», — добавили в ведомстве.

Ранее в доме капитально отремонтировали подвалы.