Фасад Внуковской школы обновят в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил обновление фасада Внуковской школы. Он приезжает на объект во второй раз за неделю, чтобы проконтролировать сроки выполнения контракта.

Специалисты ООО СЗ «Формула ремонта» утеплили фасад и выполнили облицовку. Михаил Шувалов попросил компанию «Лидер-строй» включиться в процесс.

Фасад уже заметно преобразился. Он стал оранжевым с вкраплениями белого и синего.

«В такой же цветовой гамме будет и фасад пристройки. Нам осталось только покрасить конструкции на входной группе», — доложил руководителю муниципалитета главный инженер ООО СЗ «Формула ремонта» Виктор Гришин.

Глава округа напомнил исполнителям, что необходимо восстановить ограждение зоны строительства со стороны школы.

«Важная задача — обеспечить современные и комфортные условия для качественного образовательного процесса во всех образовательных учреждениях. Мы целенаправленно создаем среду, в которой юные жители округа будут с удовольствием учиться, а педагоги — продуктивно работать», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, в Дмитровском округе работают 27 образовательных учреждений. Каждому выделили дополнительно по 250 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году. Благодаря этому в лицее № 4 отремонтировали коридоры, в детском саду «Цветик-семицветик» обновили веранду, в «Пчелке» привели в порядок входные группы, а в «Бригантине» восстановили плиточное покрытие на крыльце.

В этом году начнут капитально ремонтировать дошкольное отделение «Аленушка» гимназии «Лотос». Строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Они также приведут в порядок фасад и благоустроят прилегающую территорию. На время ремонта воспитанников зачислят в другие детские сады с учетом пожелания родителей.