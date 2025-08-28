Фасад школы обновят в Селятине

Новая цветовая гамма обещает сделать школу не только эстетически привлекательной, но и создать праздничное настроение у учеников и педагогов. Специалисты уверены, что яркие цвета будут способствовать повышению мотивации к учебе и созданию благоприятной психологической обстановки.

К началу сентября здание школы предстанет перед жителями поселка Селятино полностью обновленным. Масштабные работы по обновлению фасада ведутся в рамках комплексной подготовки к новому учебному году и являются важной частью более широкой программы, направленной на создание современной образовательной среды в учебных заведениях поселка. Данная программа включает в себя не только ремонт и обновление зданий, но и оснащение классов новым оборудованием, благоустройство территории и создание условий для всестороннего развития учащихся.