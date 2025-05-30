Фасад школы № 6 в Серпухове облицуют керамогранитом

Фасад здания школы № 6, входящей в состав образовательного комплекса имени Владимира Храброго, проходит модернизацию: после того как он был утеплен плитами из минеральной ваты, сейчас строители занимаются облицовкой фасада керамогранитом.

По словам представителя подрядчика Сергея Сергеева, работы по фасадной отделке выполнены уже более чем наполовину. На данный момент полностью завершена штукатурка всех трех этажей, установлены внутренние перегородки, а полы подготовлены с помощью стяжек. Сейчас специалисты занимаются шпаклевкой помещений и уже приступили к чистовой отделке стен, полов и потолков. Особое внимание уделяется монтажу инженерных систем: специалисты монтируют системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также вентиляцию.

Завершающим этапом ремонта станет благоустройство территории вокруг школы. Все работы планируют завершить к августу, чтобы к началу учебного года обновленное здание было готово принять учеников и педагогов.