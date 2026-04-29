Фасад пристройки к школе в деревне Покровское облицован керамогранитом

В деревне Покровское специалисты подрядной организации завершили облицовку фасада строящейся пристройки к школе. Фасад выполнен из керамогранитной плитки приятного бежевого цвета, которая контрастно сочетается с черными откосами окон и отливами.

Сейчас рабочие загружают в манипулятор разобранные строительные леса и готовят площадку вокруг здания к устройству отмостки. После заливки бетона приступят к работе над цоколем.

В подвале пристройки рабочие почти завершили утепление труб подачи горячей и холодной воды. Это необходимо, чтобы на трубах не скапливался конденсат. Также они обрабатывают антикоррозийной краской металлические кабель-каналы.

Начальник участка подрядной организации ООО «Валенсия» Хусейн Ахметов сообщил, что системы отопления и водоснабжения прошли испытания (опрессовку) — недостатков не выявлено. Канализация также завершена и работает. Следующий, заключительный этап — отделочные работы внутри здания.

Ввести объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября текущего года. После того как школьники начнут учиться в новом корпусе, в старом здании начнется капитальный ремонт.