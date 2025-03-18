Фасад пятиэтажного дома отремонтируют в Павловском Посаде по просьбе жителей

Администрация округа уделяет особое внимание вопросам содержания и ремонта жилищного фонда, регулярно проводя встречи с жителями и оперативно реагируя на их обращения. Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов лично обсудил с местными актуальные вопросы, касающиеся ремонта многоквартирных домов и благоустройства территорий.

Он добавил, что жительница улицы Щорса, 7 обратилась с вопросом ремонта фасада дома, где частично обрушилась кирпичная кладка. В ближайшее время проведут необходимые работы по ремонту оголовок дымоходов и вентканалов второго и третьего подъездов.

Кроме того, Филипп Ефанов совместно с представителями управляющей компании провел осмотр дома № 37 по улице Южной, где также были выявлены проблемы, требующие решения.

«Основные вопросы — капитальный ремонт многоквартирного дома. Пояснил жильцам, какие мероприятия необходимо провести, чтобы включить МКД в план капремонта. До 31 мая направим слесарей для текущего ремонта оконных блоков», — сообщил Филипп Ефанов.

Администрация Павлово-Посадского округа призывает жителей активно участвовать в решении вопросов, касающихся содержания и ремонта жилищного фонда, и напоминает о возможности обратиться с интересующими вопросами по телефону горячей линии главы: 8 (496) 432-99-03.