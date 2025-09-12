Фасад отремонтируют в детской школе искусств Серпухова

В округе ведется реконструкция исторического здания детской школы искусств «Синтез». Строители демонтируют устаревшие конструкции, готовя площадку для будущих преобразований.

Комплексная реконструкция коснется всех элементов здания 1975 года постройки. Специалисты проведут капитальный ремонт кровли, обновят фасад и внутреннюю отделку помещений. Особое внимание будет уделено замене инженерных коммуникаций, а также установке системы водостока.

«Мы используем только качественные материалы и современные технологии. Наша задача создать не просто обновленное, но и функциональное пространство, которое прослужит долгие годы», — сообщил представитель подрядной организации.

Территория школы также преобразится: планируется масштабное благоустройство прилегающей зоны, включающее в себя озеленение, создание зон отдыха и обустройство подъездных путей. Учебные классы оснастят новым оборудованием.

Несмотря на активные ремонтные работы, учебный процесс в школе не прервется: занятия продолжатся в стенах «Синтеза» на улице Глазовской. Торжественное открытие обновленного здания запланировано на осень следующего года.