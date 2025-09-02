Фасад отремонтировали в доме Наро-Фоминска

Завершен капитальный ремонт фасада трехэтажного многоквартирного дома по адресу: улица Калинина, дом № 19. По словам специалистов, новый кирпичный фасад улучшает эксплуатационные характеристики здания.

Благодаря использованию современных технологий и материалов, повышена энергоэффективность дома. Кроме того, обновленный фасад способствует увеличению срока службы здания и повышает его безопасность.

«Важно отметить, что ремонт фасада — это комплексное решение, которое выходит за рамки простого косметического обновления. Он способствует сохранению тепла, снижению энергопотребления и повышению долговечности конструкций здания», — сообщили в администрации округа.

Администрация округа уделяет особое внимание реализации программы капитального ремонта. Всего в этом году запланировано проведение капитального ремонта в 42 многоквартирных домах.