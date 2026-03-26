Фасад нового корпуса школы в деревне Покровское почти готов

В деревне Покровское специалисты подрядной организации почти завершили облицовку фасада нового корпуса школы.

Строительные работы проходят на лесах с соблюдением всех мер безопасности. На всех этажах монтажники закрепляют керамогранитную плитку и устанавливают оконные откосы серого цвета из оцинкованной стали с долговечным полимерным покрытием.

Внутри здания завершается подключение проводов в шкафах вводного распределительного устройства и в щите автоматического ввода резерва. Электромонтажники готовятся к пробному пуску вентиляции, чтобы проверить систему на срабатывание задвижек и герметичность смонтированных узлов.

Газоэлектросварщики заканчивают работы по монтажу системы отопления: подсоединяют радиаторы, нарезают трубы по размеру и выполняют сварку.

По словам начальника участка подрядной организации ООО «Валенсия» Хусейна Ахметова, готовность фасада школы составляет 80 %. Работы идут согласно графику. После снятия строительных лесов в установленные желоба опустятся водосточные трубы, и фасад будет готов. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября текущего года.

Строительство пристройки к Покровской СОШ на 250 мест реализуется по инвестиционному соглашению.