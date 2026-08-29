Фасад многоквартирного дома восстановят в Балашихе

Работы по локальному восстановлению кирпичной кладки фасада будут проведены в доме № 19 на улице Маяковского в Балашихе. Специалисты провели необходимые проверки, чтобы исключить аварийные ситуации.

Работники «Балашихинских коммунальных систем» и управляющей компании организовали обследование подвального помещения, по результатам которого не было выявлено наличие воды и влаги в подвале. Также в рамках подготовки к осенне‑зимнему периоду были проведены гидравлические испытания наружных сетей теплоснабжения — проверка подтвердила исправность трубопроводов.

Управляющая организация планирует провести локальное восстановление кирпичной кладки фасада дома до 1 октября 2026 года.

Также в этом году в многоквартирном доме уже был выполнен ряд работ: отремонтирована отмостка, проведен локальный ремонт и покраска цоколя, а также кровельного покрытия. По оценке специалистов, несущие конструкции дома находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Кроме того в доме запланирован капитальный ремонт: в 2029–2031 годах — капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций и подвального помещения, в 2032–2034 годах — ремонт фундамента.