Фасад многоквартирного дома капитально отремонтируют в Солнечногорске

В Солнечногорске начали капитально ремонтировать фасад многоквартирного дома № 2 на улице Центральной в деревне Ложки. С просьбой о проведении ремонта к властям обратились жильцы.

Заместитель главы округа Леонид Степанов проинспектировал начало работ. Пятиэтажный дом площадью 3477 квадратных метров был построен в 1963 году. Работы проводятся по региональной программе капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядной организацией Фонда капитального ремонта Московской области выступает компания «Лидер-Строй». Согласно заключенному договору, компания должна провести целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение теплоизоляционных свойств здания и придание ему привлекательного внешнего вида.

«Жители жаловались на неудовлетворительное состояние фасада. Данный дом был включен в региональную программу Московской области на 2025 год. Подрядчик утепляет фасад и обязуется выполнить работы до конца лета. Кроме того, капитальный ремонт проводится и в других многоквартирных домах по улице Центральной», — рассказал Леонид Степанов.

Заместитель главы округа подчеркнул, что администрация следит за ходом выполнения работ, чтобы гарантировать их качество и своевременное завершение.

В общей сложности в 2025 году в Солнечногорске запланировано проведение капитального ремонта в 23 многоквартирных домах. С подробным списком адресов которые включены в программу, можно ознакомиться на официальном сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.