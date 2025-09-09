Фасад многоэтажного дома обновят в Егорьевске

В округе дан старт работам по капитальному ремонту фасада пятиэтажного жилого дома № 24, расположенного в первом микрорайоне. Этот дом, возведенный в 1966 году, впервые за свою долгую историю подвергнется изменениям, направленным на улучшение его внешнего вида и повышение энергоэффективности.

Сейчас строители приступили к реализации проекта обновления фасада. Работы начались с демонтажа старых межпанельных швов, которые за долгие годы эксплуатации пришли в негодность и утратили свои теплоизоляционные свойства. После демонтажа старых швов, специалисты подготавливают поверхность для укладки утеплителя. В образовавшиеся ниши укладывается теплоизоляционный материал. После укладки утеплителя, швы герметизируются, чтобы предотвратить проникновение влаги и обеспечить долговечность конструкции.

Помимо обновления фасада, специалисты также проводят работы по ремонту кровли многоквартирного дома. Все работы по капитальному ремонту дома № 24 проводятся в рамках реализации региональной программы капитального ремонта.