Фасад кинотеатра «Горизонт» отремонтируют в Коломне

Обсуждение концепции преображения местного кинотеатра прошло в Коломне. Свои предложения высказали в том числе жители ближайших к учреждению домов.

Участниками встречи также стали общественники и представители молодежных организаций. Мероприятие провел заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

«Помимо благоустройства территории вокруг кинотеатра, принято решение привести в нормативное состояние фасад „Горизонта“, более того, привнести в него некий уникальный элемент взамен несохранившейся мозаики», — отметил Сергей Цаплинский.

В частности предстоит демонтировать мозаичное панно. Оно украшает здание с 1980 года, но уже давно выглядит неприглядно.

Собравшимся предложили несколько вариантов оформления фасада. К примеру, мозаику можно заменить на мурал — произведение монументальной живописи. Кроме того, на здании может появиться ночная подсветка.

Все предложения передадут на рассмотрение в архитектурный совет.