Фасад исторического здания на улице Крупешина отремонтировали в Балашихе

В Балашихе завершили ремонт старинного четырехэтажного дома на улице Крупешина. Рабочие усилили несущие конструкции, восстановили наружную кладку кирпича, утеплили и отреставрировали стены по технологии мокрый фасад, сообщили в МинЖКХ МО.

Общая площадь работ составила свыше двух тысяч квадратных метров.

Сначала подрядчик демонтировал все наружные элементы и снимал старый слой. После этого прошла наружная кладка кирпича, рабочие удаляли пустоты и заделывали швы ремонтной смесью.

Потом специалисты устраивали арматурные тяжи на уровне перекрытий. На последнем этапе фасад очищали и обрабатывали специальными средствами, а затем грунтовали, штукатурили, утепляли и возвращали на него декоративные элементы.

Жители района отметили, что зданию 1896 года постройки вернули памятную табличку, которая рассказывает его историю. Она была полностью восстановлена и заняла законное место.