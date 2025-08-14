Фасад исторического здания на улице Крупешина отремонтировали в Балашихе
В Балашихе завершили ремонт старинного четырехэтажного дома на улице Крупешина. Рабочие усилили несущие конструкции, восстановили наружную кладку кирпича, утеплили и отреставрировали стены по технологии мокрый фасад, сообщили в МинЖКХ МО.
Общая площадь работ составила свыше двух тысяч квадратных метров.
Сначала подрядчик демонтировал все наружные элементы и снимал старый слой. После этого прошла наружная кладка кирпича, рабочие удаляли пустоты и заделывали швы ремонтной смесью.
Потом специалисты устраивали арматурные тяжи на уровне перекрытий. На последнем этапе фасад очищали и обрабатывали специальными средствами, а затем грунтовали, штукатурили, утепляли и возвращали на него декоративные элементы.
Жители района отметили, что зданию 1896 года постройки вернули памятную табличку, которая рассказывает его историю. Она была полностью восстановлена и заняла законное место.