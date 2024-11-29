Фасад и входную группу обновили в Дедовской библиотеке в Истре

Реконструировать вход в Дедовскую библиотеку давно просили жители города. Капитальный ремонт здесь проводили в последний раз в 2018 году. Фасад в то время оставили без изменений, теперь его необходимо было обновить. Еще в начале октября коммунальные службы починили козырек на входе в здание: выправили погнувшиеся металлические листы и заново их закрепили, восстановив геометрию. Входной группе придали более современный и яркий вид. Там заменили дверь, обновили штукатурку на фасаде и цоколе здания, поставили новые оконные решетки. Яркий фасад стал визитной карточкой Дедовской библиотеки.

Отметим, что это одно из старейших учреждений в округе: первую запись в книге учета сделали еще в 1942 году.

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