Фасад и входную группу обновили в Дедовской библиотеке в Истре

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

В Дедовской библиотеке отремонтировали фасад и входную группу. Одновременно с этим обновили и Истринскую библиотеку.

Реконструировать вход в Дедовскую библиотеку давно просили жители города. Капитальный ремонт здесь проводили в последний раз в 2018 году. Фасад в то время оставили без изменений, теперь его необходимо было обновить. Еще в начале октября коммунальные службы починили козырек на входе в здание: выправили погнувшиеся металлические листы и заново их закрепили, восстановив геометрию. Входной группе придали более современный и яркий вид. Там заменили дверь, обновили штукатурку на фасаде и цоколе здания, поставили новые оконные решетки. Яркий фасад стал визитной карточкой Дедовской библиотеки.

Отметим, что это одно из старейших учреждений в округе: первую запись в книге учета сделали еще в 1942 году.

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