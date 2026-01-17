Фасад и территорию стоматологии обновили в Подольске

На улице Красной, 5, завершили работы по обновлению фасада стоматологии и благоустройству территории вокруг здания. Объект проверили заместитель главы округа Евгений Градсков и главный врач клиники Михаил Каюгин.

Фасад выполнен с использованием вентилируемой системы, которая снижает теплопотери и защищает стены от воздействия неблагоприятных погодных условий. Его можно ремонтировать локально в любое время года без демонтажа всей системы.

Особое внимание уделили входной группе и ее доступности для маломобильных граждан, заменили пандус и установили перила.

На территории вокруг здания выровняли более 10 кубометров грунта, спилили 16 аварийных деревьев и высадили более 55 туй. Также отремонтировали ограждение и сделали отмостку по периметру.

Внутри поликлиники обновили помещение для временного хранения отходов класса Б и заменили магистраль горячего водоснабжения в подвале. В зонах ожидания установлены сплит‑системы.

На 2026 год запланирован следующий этап модернизации: ремонт двух кабинетов для установки трех стоматологических комплексов. Это позволит расширить доступность ортодонтической помощи в рамках программы ОМС. Оборудование уже закуплено, ведется подготовка сметной документации.