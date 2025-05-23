Фасад дома № 7/16 на Советской улице отремонтируют в Солнечногорске

Жильцы дома 7/16 на улице Советской в Солнечногорске обратились с просьбой обновить фасад здания, а также пожаловались на качество уборки и содержания подъездов. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин совместно с уполномоченным территориального отдела города Эдуардом Машковцевым оперативно отреагировали на обращение граждан.

Во время визита представителей администрации округа руководителю управляющей компании «Сфера комфорта» было поручено в кратчайшие сроки устранить все замечания по содержанию подъездов. Капитальный ремонт фасада выполнит генеральный подрядчик Фонда капитального ремонта «Лидерстрой» в июле этого года, после согласования с собственниками квартир.

«Продолжаю рассматривать жалобы и предложения местных жителей, которые поступают в центр управления регионом. Прямое взаимодействие с людьми — одно из приоритетных направлений в моей работе. Благодарю за незамедлительный сигнал, мы обязательно доведем каждое обращение до результата», — подчеркнул Александр Кузьмин.

Центр управления регионом активно мониторит обращения жителей Солнечногорска и сотрудничает с профильными службами для оперативного решения возникающих проблем.